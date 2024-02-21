عضو مجلس الحرب الإسرائيلي: نتجه للسلام مع السعودية ودول أخرى بعد القضاء على سلطة حماس

ادعى الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، أنهم يتجهون لتحقيق السلام مع السعودية ودول أخرى بعد تحقيق ما سماه «القضاء على سلطة (حركة) حماس (في غزة)».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أنّه يؤمن ببقاء إسرائيل لكن عليها الانتقال إلى السلام والازدهار وتعزيز المسار المضاد لإيران، وفق قوله.

وأشار إلى مواصلة الجيش الإسرائيلي، العمل على تحقيق أهدافه العسكرية على الرغم من اللحظات الصعبة التي يواجهها.

وادعى أنهم يعملون على تأمين مستقبل أفضل للإسرائيليين وللمنطقة برمتها، موضحًا أن من وصفهم بـ"عرب إسرائيل" (عرب 48) لهم حقوق مكفولة بما في ذلك حق الوصول للمسجد الأقصى في شهر رمضان ومراعاة الوضع الأمني وضمان حرية العبادة.

وادعى أن كل أعضاء مجلس الحرب مُوحدون تحت هذه الأسس (وذلك على عكس موقف سابق أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص تقييد وصول المسلمين للمسجد الأقصى في رمضان).