 أردوغان يعلن نجاح الرحلة الأولى لأول طائرة مقاتلة تركية الصنع: مررنا بمرحلة صعبة لإنتاج الجيل الخامس - بوابة الشروق
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أردوغان يعلن نجاح الرحلة الأولى لأول طائرة مقاتلة تركية الصنع: مررنا بمرحلة صعبة لإنتاج الجيل الخامس

إسطنبول (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 21 فبراير 2024 - 3:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 فبراير 2024 - 3:38 م

أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، أن طائرتها المقاتلة محلية الصنع قامت بأول رحلة لها بنجاح.

وأقلعت الطائرة وهبطت في قاعدة جوية بالعاصمة أنقرة، حسبما أظهرت صورة من وكالة الأناضول التركية للأنباء اليوم.

وأضافت الأناضول أن تركيا تتوقع البدء في إنتاج سلسلة الطائرات خلال عام 2028.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لحشد انتخابي محلي في مدينة أفيون اليوم: "تركيا مرت بمرحلة صعبة نحو إنتاج جيلها الخامس من الطائرات المقاتلة".

وأضاف أن الطائرة سوف تخضع لمزيد من الاختبارات.

وقالت الأناضول إن الطائرة تمتلك قدرات قتال جو-جو، وقدرات توجيه بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى قدرات أخرى.

يشار إلى أن تركيا، وهي عضو بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، تعمل رسميا في تطوير طائرة مقاتلة مصنعة محليا منذ عام 2016.


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