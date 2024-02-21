عضو مجلس الحرب الإسرائيلي: قرار شن عملية عسكرية في رفح نُقل إلى الجيش

قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، إن قرار شن عملية عسكرية في مدينة رفح (جنوبي قطاع غزة) نُقل إلى الجيش.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أنه يرفض الدخول في الكثير من التفاصيل التي تخص مجلس الحرب في ظل مواصلة القتال حاليًّا.



وأشار إلى أنّ إعادة المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة، هدف له أولوية في الحرب ضد حركة حماس، واصفًا هذه الحرب بأنها طويلة ومستمرة.



ولفت إلى خروج الجيش الإسرائيلي من شمال قطاع غزة وعودته مرة أخرى لتنفيذ عمليات هناك، ما يعني أن الحرب تأخذ وقتًا طويلًا، وفق قوله.



وكان مجلس الأمن قد فشل في جلسته أمس الثلاثاء، بتبني مشروع قرار قدمته الجزائر، من أجل وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، بسبب تصويت الولايات المتحدة ضد مشروع القرار.



وجرى تصويت على مشروع القرار الجزائري خلال الجلسة، وأُعلنت نتائج التصويت بموافقة 13 عضوًا، واعتراض الولايات المتحدة، وامتناع بريطانيا عن التصويت.