قال زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن عام 2024 سيكون عام الكشف عن أسرار الهرم الأكبر خوفو لأول مرة، موضحًا أن الكشف عن أسرار الهرم كان مشروعًا قوميًا لمصر، حيث نفذت لجنة أثرية بعض الأعمال في جوف الهرم للتعرف على تلك الأسرار.

وأضاف "حواس"، خلال ندوة بنادي اليخت بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، أن اللجنة كان بحوزتها روبوت ألماني الصنع أدخلته إلى الحجرة الثالثة من الهرم حتى تستكشف ما يستتر خلف جدران تلك الحجرة من أسرار، ذاكرًا أن الكاميرا التي كانت بجسم الروبوت أوضحت أن الحجرة عبارة عن أحجار متداخلة وأبواب.

وقال إنه جارٍ الكشف في الفترة القليلة المقبلة عن هذه الأسرار، مضيفًا أن خوفو حرص على إخفاء حجرة الدفن.

وأكد أنه لا يوجد تحت أبو الهول أية آثار، حيث إن اللجنة التي كانت تستكشف المنطقة تأكدت من عدم وجود الآثار تحت أبو الهول حينما كانت هناك مشكلة بالمياه الجوفية بهذه المنطقة ما اضطرهم إلى الحفر بمعدات مختلفة للاطمئنان على عدم وصول تلك المياه إلى جسده.

وأوضح أن نسبة التنفيذ في مشروع تطوير منطقة الهرم تصل إلى 60% خلال الوقت الراهن.

وأكد أن مشروع المتحف المصري الكبير من أهم مشروعات القرن 21، ذاكرًا أن فكرته ترجع للفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق.

وأضاف أن الجرانيت الذى سقط بجوار الهرم لن يعود إلى مكانه مرة أخرى.

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