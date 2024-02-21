تقرير: القضاء الروسي لن ينظر شكوى والدة نافالني لإعادة جثمان ابنها حتى 4 مارس

ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الأربعاء، أن الشكوى التي تقدمت بها والدة المعارض الروسي البارز، أليكسي نافالني، الذي توفي في السجن الأسبوع الماضي، من أجل إعادة جثمان ابنها إليها، لن يتم النظر فيها من جانب محكمة روسية حتى الرابع من مارس المقبل.

وأفادت وكالة أنباء "تاس" بأن من المقرر عقد جلسة استماع بشأن الدعوى التي تقدمت بها والدة نافالني، ليودميلا نافالنايا، في مدينة سالخارد بسيبيريا، إلا أن الإجراءات القضائية لن تكون متاحة للعامة.

وكان فريق نافالني ذكر في وقت سابق أن السلطات أبلغت أقاربه بأن الجثمان سيظل قيد الاحتجاز لمدة أسبوعين آخرين بسبب خضوعه لـ"فحوصات كيميائية".

وتؤكد السلطات الروسية أن نافالني (47 عاما) توفي فجأة يوم الجمعة الماضي، أثناء قيامه بجولة سير في ساحة مستعمرة عقابية شمال الدائرة القطبية الشمالية. وقالوا إن محاولات إنعاشه التي قام بها ضباط في السجن باءت بالفشل.