خبير: الذكاء الاصطناعي يساعد في عمليات الاختراق والقرصنة

قال المهندس عمر الشربيني، مدير قطاع تطوير الأعمال بشركة سايشيلد، إن الهجمات السيبرانية بدأ الانتباه لها منذ بداية تحرك الدولة والمؤسسات للتحول الرقمي والذي يستلزم معه حماية البيانات والإتاحة وكل ركائز أمن المعلومات، لافتاً إلى أن لابد أن يكون حماية كل البيانات، حيث إن اختراق البيانات في أي مؤسسة يعرضها لخسائر مادية وخسائر تضر بسمعة المؤسسات.

وأضاف "الشربيني"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أنه ليس هناك أي مؤسسة أو شركة بعيدة عن الهجمات السيبرانية، موضحًا أن كل المؤسسات والتي بأقوى درجات الأمان تتعرض للاختراق السيبراني ولكن لابد أن يكون هناك خطة للتعامل مع الاختراق بأسرع وقت.

أوضح أنه ليس هناك مخترقين بخبرات ضعيفة صعب عليهم الوصول أو إنجاز عملية الاختراق لأنه يلجئ للذكاء الاصطناعي في عملية الاختراق، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي يساعد في عمليات الاختراق للمؤسسات والشركات من خلال تطوير برامج معينة لاستخدامها، والذكاء الاصطناعي به جانب جيد وجانب أيضًا مظلم.