 سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يتهم حماس بإعادة جثة غير معروفة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يتهم حماس بإعادة جثة غير معروفة


نشر في: الجمعة 21 فبراير 2025 - 9:18 ص | آخر تحديث: الجمعة 21 فبراير 2025 - 9:18 ص

اتهم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون حماس بإعادة جثة غير معروفة بدلا من أم طفلين قتيلين، "كما لو كانت شحنة لا قيمة لها".

وقال في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الخميس: "هذا مستوى جديد من الانحدار، شر وقسوة لا مثيل لهما".

وأضاف دانون:"لا توجد كلمات يمكن أن تصف مثل هذه الفظاعة. لم تقم حماس فقط بقتل أرييل وكفير بيباس بدم بارد – صبي يبلغ من العمر 4 سنوات ورضيع يبلغ من العمر 10 أشهر – بل تواصل انتهاك كل قيمة أخلاقية أساسية حتى بعد وفاتهم".

وطالب دانون مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإدانة "هذه الجريمة الشنيعة"، كما طالب بإعادة الأم، شيري بيباس، إلى عائلتها على الفور.
 


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