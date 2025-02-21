رفضت لجنة الاستئناف التابع للاتحاد الإسباني لكرة القدم، الطعن الذي قدمه ريال مدريد بشأن العقوبة المفروضة على مهاجمه جود بيلينجهام، بعد طرده خلال مواجهة أوساسونا.

يأتي ذلك بعد أن أكدت لجنة الاستئناف قرار لجنة المسابقات بإيقاف اللاعب الإنجليزي لمدة مباراتين.



ومن المقرر أن يغيب بيلينجهام عن مباراتي جيرونا وريال بيتيس في الليجا، حيث سيقضي عقوبته في إطار المسابقة المحلية.

وفي نص القرار الصادر عن لجنة الاستئناف، جاء أن "اللجنة لم تتمكن من إثبات بشكل قاطع" أن اللاعب لم يقل العبارة النابية التي تسببت في إيقافه، وهي العبارة التي أوردها الحكم مونيرا مونتيرو في تقريره الرسمي بعد المباراة.

وشملت الأدلة التي قدمها ريال مدريد لدعم قضيته، كان هناك مقطع فيديو لمقابلة مع كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى لقطة من برنامج "إل شيرينجيتو"، إلا أن اللجنة اعتبرت أن هذه الأدلة غير كافية للطعن في قرار الحكم.

وأوضح بيان لجنة الاستئناف: "بالإضافة إلى الأدلة المرئية المقدمة، والتي تشمل مقابلة مع اللاعب كريستيانو رونالدو ومقطع من البرنامج التلفزيوني إل شيرينجيتو، فإن هذه الأدلة تتعلق فقط بتفسير تعبير معين".

وأضاف: "ولكن نظرا لأنه لم يتم إثبات بشكل قاطع أن العبارة التي نطق بها اللاعب تتوافق مع تلك المقدمة في الطعن، فإن هذا اللجنة لا ترى ضرورة لإعادة النظر في القرار".