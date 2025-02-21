مستشار الأمن القومي الأمريكي: لا يمكن السماح لحماس بإدارة غزة

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل والتز إنه لا يمكن السماح لحركة "حماس" بإدارة غزة مرة أخرى، معتبراً أنها لا تريد حل الدولتين، وتعهد بإخراج كل من تستطيع الإدارة الأمريكية إخراجه من المحتجزين في القطاع.

وأضاف والتز، خلال مؤتمر "العمل السياسي المحافظ" CPAC، "رأينا أمس (الخميس)، لماذا لا يمكن السماح لحركة حماس أبداً بإدارة غزة مرة أخرى، ولماذا لا يمكننا السماح بتكرار هجوم مثل هجوم 7 أكتوبر مرة أخرى"، وذلك في إشارة إلى تسليم جثامين 4 محتجزين إسرائيليين.

وتابع: "هناك الكثير من الحديث عن حل الدولتين، هل تعلم من لا يريد حل الدولتين ولن يسمح به أبداً؟ حماس. ولهذا السبب لا يمكن أن يُسمح لهم بالوجود مستقبلاً بأي شكل من الأشكال"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

ورأى والتز أن إدارة بايدن (الرئيس الأمريكي السابق جو) كانت تحاول التوصل إلى نوع من الاتفاق، وكانت مهووسة بفكرة وقف إطلاق النار، ولكن نهجهم كان يقوم على تقديم التنازلات مراراً وتكراراً، وممارسة ضغوط أكبر على إسرائيل مقارنة بحماس، على حد قوله.

وواصل حديثه: "فقط عندما جاء الرئيس دونالد ترمب وقال إنه "سيكون هناك ثمن باهظ"، التهديد الجاد الذي لا يمكن لأحد غيره تنفيذه، رأينا هذا الاتفاق يدخل حيز التنفيذ".

وتابع: "هذا يحدث فقط بسبب الرئيس وهذه الانتخابات. هذه هي النتائج الحقيقية لهذه الانتخابات، وسنواصل إخراج كل من نستطيع".



