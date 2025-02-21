غلق وتشميع 7 محلات غير مرخصة داخل أحد الملاهى في أسوان

أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أنه في إطار الحفاظ على هيبة الدولة وحقوقها، وتنفيذًا للحملات المستمرة لمواجهة المخالفات، تم غلق وتشميع 7 محلات داخل أحد الملاهي بنطاق حي جنوب بمدينة أسوان، بسبب عملها دون ترخيص، وذلك تنفيذًا للإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار المحافظ إلى أن حملة مكبرة نفذت عمليات الغلق والتشميع، بمشاركة نواب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، ونائب رئيس حي جنوب، ورئيس قسم التراخيص، وشرطة المرافق، إلى جانب العاملين والفنيين بالوحدة المحلية. وأكد استمرار الحملات لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.