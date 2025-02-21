وزير خارجية إيطاليا: لا أمن في أوروبا بدون تعاون مع الولايات المتحدة

دعا أنطونيو تاياني وزير الخارجية الإيطالي، اليوم الجمعة، إلى بذل المزيد من الجهود من أجل الدفاع الأوروبي المشترك، مضيفا: "لا أمن في أوروبا بدون التعاون مع واشنطن".

وقال تاياني في تصريحات له بثتها وكالة "آكي" للأنباء: "لا يمكن أن يكون هناك أمن في أوروبا دون تعاون وثيق مع الولايات المتحدة، فهي حليفتنا الرئيسية في العالم".

وأكد تاياني "الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود من أجل الدفاع الأوروبي المشترك"، مبينا أنه "من ناحيتنا، يتعين علينا التكيف أيضا مع الطلبات التي تقدم لنا بها حلف شمال الأطلسي "الناتو" والتي تتلخص بالوصول إلى المساهمة بالنفقات بنسبة 2% من الناتج الإجمالي المحلي على الأقل".

وتابع: "لكن هذا هو الشيء الذي يمكن فعله فقط من خلال فصل الإنفاق الدفاعي عن ميثاق الاستقرار الأوروبي، ويبدو لي أننا اتخذنا بالفعل بعض الخطوات المهمة إلى الأمام، لأنه لا يمكن خفض النفقات الأخرى لضمان أمننا".

وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، شدد وزير الخارجية الإيطالي على أهمية وجود "مفاوضات سلام بعد 3 سنوات من بداية الحرب، تضم الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا، وبالتالي جميع المحاورين الرئيسيين".

وأوضح أنه "لا يمكن الاستغناء عن الوجود الأوروبي، ولكن يجب أن تكون أوروبا موحدة إزاء أي مفاوضات سلام محتملة بين كييف وموسكو".