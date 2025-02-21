السياسي البريطاني فاراج يشيد بماسك ويصفه بالبطل بعد شهر من الخلاف

أشاد السياسي البريطاني نايجل فاراج بالملياردير الأمريكي إيلون ماسك بوصفه "بطلا" في خطاب له خلال مؤتمر يميني في الولايات المتحدة، وذلك بعد شهر من إشارة الملياردير إلى أنه يجب على فاراج التنحي عن قيادة حزب "إصلاح المملكة المتحدة" الشعبوي.

وخلال كلمته في مؤتمر "العمل السياسي المحافظ" في واشنطن مساء الخميس، قال فاراج: "أعتقد أنه بطل، لأنه إذا تذكرتم في نوفمبر 2020، لم يكن بإمكانك قول أي شيء عن سير الانتخابات في هذا البلد. ولم يكن بإمكانك بعد ذلك قول أي شيء عن اللقاحات أو الإغلاقات دون أن تغلق وسائل التواصل الاجتماعي حسابك".

وأضاف: "ثم جاء بطل حرية التعبير، إيلون ماسك"، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.

واستمر زعيم حزب "إصلاح المملكة المتحدة" في الإشادة بعمل ماسك على رأس "وزارة الكفاءة الحكومية" الأمريكية، التي خفضت مشاريع الحكومة الأمريكية في الشهر الماضي بطرق تم الطعن فيها أمام المحاكم.

وقال: "أعتقد أن مواهب أنجح رجل أعمال في العالم، التي توجهت نحو هذا المشروع الرائع، أتمنى له كل التوفيق في العالم، وأتمنى له النجاح".

وظهر ماسك نفسه على منصة مؤتمر"العمل السياسي المحافظ" بعد فاراج مباشرة، لكنه لم يذكر زعيم "إصلاح المملكة المتحدة".

وجاءت إشادة فاراج بمالك شركتي تسلا وسبيس إكس بعد خلاف واضح بين الرجلين في يناير الماضي، عندما قال ماسك إن فاراج "لا يمتلك ما يتطلبه الأمر" لقيادة حزبه إلى الفوز.