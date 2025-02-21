الآلاف يتظاهرون في إسرائيل بعد تسليم جثامين رهائن

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خرج آلاف الإسرائيليين للمشاركة في تظاهرات بعد تسليم جثامين أربعة إسرائيليين تم أخذهم من المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وذكرت عدة وسائل إعلام إسرائيلية أن الآلاف تجمعوا في وسط تل أبيب مساء الخميس.

وكان منتدى عائلات الرهائن قد دعا إلى إحدى التجمعات الكبرى في المدينة. وقال المنتدى في وقت سابق: "معا سنحمل الألم والذكريات".

جاء العديد من الأشخاص حاملين بالونات برتقالية لإحياء ذكرى طفلين ذوي شعر أحمر، كانا حسب ما ذكرته حركة حماس من بين القتلى.

ولا يزال الخبراء الجنائيون يتحققون من هوية ثلاث جثث يقال إنها تخص الطفلين وأمهما، والذين يحملون أيضا الجنسية الألمانية.

وقد أكدت الحكومة الإسرائيلية بالفعل هوية رجل تم تسليم جثمانه من قبل المقاومة في قطاع غزة هذا الصباح.

وطالب المشاركون في التظاهرات في تل أبيب بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن المتبقين. وفي الوقت الحالي، لا يزال 69 رهينة محتجزين في قطاع غزة، بما في ذلك أكثر من 30 جثمانا لرهائن قتلى.