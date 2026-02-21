أبو الغيط يدين تصريحات متطرفة للسفير الأمريكي لدى إسرائيل

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية تصريحات بالغة التطرف صدرت عن السفير الامريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي الذي أشار أن لإسرائيل الحق في السيطرة على الشرق الأوسط، متحججاً بنصوص دينية من العهد القديم.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط وصفه للتصريحات بأنها "مخالفة لكل أبجديات الدبلوماسية وأعرافها الراسخة"، فضلا عن مجافاتها للمنطق والعقل، وأنها تناقض سياسات الولايات المتحدة ومواقفها على طول الخط بهدف مغازلة الجمهور اليميني في إسرائيل.

وقال المتحدث الرسمي إن مثل هذه التصريحات، المتطرفة والتي لا تقف على أي أساس، تؤدي إلى تأجيج المشاعر وإثارة العواطف الدينية والوطنية، في وقت تجتمع فيه الدول تحت مظلة مجلس السلام من أجل بحث سبل تطبيق اتفاق السلام في غزة، واغتنام هذه الفرصة لاطلاق مسار سلمي جدي.