مقتل 4 أشخاص في هجوم لبوكو حرام شمال شرقي نيجيريا

قتل أربعة أشخاص مزارعين في هجوم شنته جماعة "بوكو حرام" في ولاية "بورنو" شمال شرقي نيجيريا وذلك بعد مرور يوم واحد من غارة شنتها الجماعة في ولاية "أداماوا" المجاورة وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الخميس، أن المهاجمين كانوا يستقلون عدة مركبات وفتحوا النار على المزارعين بالقرب من قرية "لاسا" القريبة من مقر "بوكو حرام" في غابة "سامبيسا".

من جانبه قال "أدامو جالاديما" - زعيم ميليشيات تساعد الجيش في قتاله ضد جماعة "بوكو حرام" - إن المهاجمين حاولوا الدخول إلى القرية لكن أفراد الميليشيات تصدوا لهم وطاردوهم مضيفا أنها كانت عملية انتقامية لجماعة "بوكو حرام" التي عانت من خسائر فادحة بين صفوفها في اليوم السابق.

كما أوضح أن أفراد ميليشيا "لاسا" نصبوا كمينا لمقاتلي "بوكو حرام" أثناء فرارهم من قوات الجيش مما أجبر المتمردين على التوجه نحو غابة "سامبيزا" بعد مهاجمة بلدة "ميتشيكا" بولاية "أداماوا" ، حيث قتلوا ثلاثة أشخاص وسرقوا أحد البنوك.

يذكر أن الصراع الذي اندلع بسبب بوكو حرام عام 2009 في شمال شرق نيجيريا خلف أكثر من 27 ألف قتيل وتشريد 8ر1 مليون شخص.