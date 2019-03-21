الجيش الموريتاني يعلن تدمير آليات معادية شرقي البلاد

أعلنت القوات المسلحة الموريتانية تدمير ثلاث آليات تابعة لعصابة من المهربين على صلة بمنظمات العنف المتطرف الناشطة في منطقة الساحل الإفريقي، التي تعاني من تنامي نشاط الجماعات الإرهابية المسلحة المرتبطة بعصابات تجارة المخدرات.

وقالت - في بيان نشر اليوم في نواكشوط - "إنه وبعد ورود معلومات عن تواجد عصابة من المهربين على صلة بمنظمات العنف المتطرف الناشطة في منطقة الساحل تحاول التسلل عبر الحدود الموريتانية، تمت متابعة المجموعة وتنسيق عملية نوعية ناجحة ضدها نفذتها القوات الجوية على الشريط الحدودي الشرقي للبلاد".

وأضافت، أن عمليات التمشيط التي أجرتها وحدة من المنطقة العسكرية الثانية أسفرت عن تدمير ثلاث آليات وحمولتها البالغة ثلاثة وثلاثة من عشرة طنا من المخدرات، وإيقاف آلية رابعة إضافة لإصابات بالغة في الطواقم المعادية.

يذكر أن منطقة الساحل الإفريقي تعاني من تنامي الجماعات الإرهابية المسلحة المقترنة بعصابات تجارة المخدرات.