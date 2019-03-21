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الهند ترحب باعتقال بريطانيا لمرتكب أكبر عملية احتيال في تاريخها

أ ش أ
نشر فى : الخميس 21 مارس 2019 - 11:26 ص | آخر تحديث : الخميس 21 مارس 2019 - 11:26 ص

رحبت الهند، باعتقال السلطات البريطانية للملياردير الهندي صاحب شركة للمجوهرات نيرافا مودي، الذي تتهمه السلطات الهندية بارتكاب أكبر عملية احتيال في تاريخها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رافيش كومار - حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونايتد نيوز أوف إنديا" الهندية اليوم الخميس - إن الهند تسعى حاليا لتسلم نيرافا مودي.

وأضاف كومار "نرحب باعتقال نيرافا مودي من قبل السلطات البريطانية وفق مذكرة التوقيف التي أصدرتها محكمة ويستمنستر البريطانية.

وتواصل الحكومة الهندية الحديث مع المسؤولين البريطانيين بشكل جدي بشأن مسألة تسليمها نيرافا مودي بأسرع وقت ممكن.

وتم اعتقال مودي من قبل الشرطة البريطانية في لندن بطلب من السلطات الهندية، فيما رفضت المحكمة، أمس الأربعاء، إطلاق سراحه بكفالة.. وتتهم السلطات الهندية مودي بالقيام بعمليات احتيال كبيرة تصل قيمتها إلى أكثر من ملياري دولار، ويرى مكتب التحقيقات المركزي في الهند أن مودي اتفق مع عدد من موظفي البنك الوطني في بنجاب لسرقة الأموال من أصوله.

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