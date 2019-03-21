ذكر تقرير إخباري، اليوم الخميس، أن المستهلكين الدنماركيين صاروا أكثر تفاؤلا بشأن وضعهم المالي، بسبب قوة سوق العمل في بلادهم.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء بأن سوق العمل في الدنمارك بدأ العام بتحقيق أكبر زيادة شهرية في قطاع التوظيف منذ أن بدأ تسجيل مثل هذه الاحصاءات قبل أكثر من 10 سنوات.

وارتفع مؤشر ثقة المستهلك - الذي سجلته هيئة الإحصاء الدنماركية - إلى 8ر3 نقطة في شهر مارس الجاري.

وكان الاقتصاديون الذين شاركوا في استطلاع سابق، خاص بوكالة "بلومبرج"، توقعوا أن يحقق مؤشر ثقة المستهلك 5ر3 نقطة.

وأظهرت بيانات التوظيف التي نشرتها هيئة الإحصاء أيضا اليوم الخميس، أن هناك أكثر من 8100 شخص انضموا إلى سوق العمل خلال الفترة بين ديسمبر ويناير، ما أدى إلى رفع إجمالي عدد العاملين في الدنمارك إلى مليوني و776 ألف.

ومن جانبه، قال توري سترامر، الخبير الاقتصادي في مجموعة "نيكريديت" للخدمات المالية، إن الارتفاع الشهري هو الأعلى منذ بدء تجميع تلك الإحصاءات في عام 2008.

ويتوقع سترامر أن يتسم عام 2019 "بالتحدي" فيما يتعلق بسوق العمل، بالنظر إلى أن "الصعود يبدو أنه قد وصل إلى القمة".