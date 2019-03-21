ميركل تدعو إلى مشروعات تسليح وتصنيع أوروبية مشتركة

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لصادرات أسلحة أوروبية مشتركة وكذلك لمشروعات صناعية أوروبية عابرة للحدود.

وقالت ميركل اليوم الخميس في بيان حكومي بالبرلمان الألماني "بوندستاج" إن تحقيق تعاون متشابك في تطوير أنظمة أسلحة أوروبية مثل دبابة مشتركة تحت قيادة ألمانية أو نظام طائرات تحت قيادة فرنسية، يكون بحاجة لـ "موثوقية بين الحلفاء".

يشار إلى أن هناك انتقادات صادرة من فرنسا وبريطانيا للسياسة التقييدية في تصدير الأسلحة التي تتبعها ألمانيا تجاه المملكة العربية السعودية؛ لأنه تم حظر مشترك لمشروعات تسليح مهمة إثر هذه السياسة.

وعلى هذه الخلفية دعت ميركل لإجراء نقاش واسع النطاق حول إذا ما كانت ألمانيا بصفتها عضوا بالاتحاد الأوروبي مستعدة للتخلي عن جزء من مواقفها "كي يمكن لآخرين تقيم تنازلات أيضا" أو إذا ما كان غير مسموح أن يكون هناك "أي تغيير" في اتفاقية الائتلاف الحاكم لعام 2017.

ودافعت المستشارة الألمانية عن سياسة التصنيع الأوروبية التي من المقرر التشاور بشأنها غدا الجمعة خلال القمة الأوروبية في بروكسل.

وأشارت ميركل إلى أنه صحيح أن القاعدة الصناعية في ألمانيا تقوم على الشركات متوسطة الحجم، إلا أنه "لابد من وجود لاعبين كبار من أجل الوصول إلى قوة السوق وكذلك لمنح فرصة للتطور للشركات متوسطة الحجم".