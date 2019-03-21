شرطة نيبال: العثور على جثة ياباني أسفل منحدر في شمال وسط البلاد

قال مسؤول في الشرطة المحلية في نيبال، إنه تم العثور على جثة متسلق ياباني يبلغ من العمر 64 عاما، اليوم الخميس، أسفل منحدر يقع في شمال وسط البلاد.

وذكر رابندرا مان جورونج، مسؤول الشرطة البارز في بلدة بوخارا السياحية، أن المتسلق كان أحد أفراد رحلة استكشافية تضم ستة أشخاص، وكانت عائدة أمس الأربعاء بعد رحلة إلى معسكر قاعدة ماردي هيمال، على ارتفاع 5587 مترا في منطقة أنابورنا النيبالية.

وأوضح جورونج أن المجموعة كانت عائدة إلى الفندق الخاص بأفرادها، من معسكر القاعدة. ثم سقط (الرجل الياباني) من فوق الطريق".

وأضاف مسؤول الشرطة إنه قد تم اليوم نقل جثة الرجل، التي عثر عليها على بعد حوالي 800 متر في قاع المنحدر، إلى بوخارا.

ويقوم آلاف المتسلقين الأجانب بزيارة نيبال خلال فصلي الربيع والخريف، ليستفيدوا بالطقس الجيد. ويموت عدد قليل من المتسلقين كل عام بسبب دوار المرتفعات أو بسبب سقوطهم من على الطرق في المرتفعات.