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رئيس الوزراء السوداني يعين وكيلين جديدين لوزارتي النفط والمعادن

الخرطوم - أ ش أ
نشر فى : الخميس 21 مارس 2019 - 8:20 م | آخر تحديث : الخميس 21 مارس 2019 - 8:20 م

أصدر رئيس الوزراء السوداني الدكتور محمد طاهر إيلا، اليوم الخميس، قرارا بتعيين المهندس علي عبد الرحمن محمد إبراهيم، وكيلا لوزارة النفط والغاز.

كما أصدر رئيس الوزراء السوداني قرارا بتعيين الدكتور عباس الشيخ محمد صالح، وكيلا لوزارة المعادن.

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