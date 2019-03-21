رئيس الوزراء السوداني يعين وكيلين جديدين لوزارتي النفط والمعادن

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أصدر رئيس الوزراء السوداني الدكتور محمد طاهر إيلا، اليوم الخميس، قرارا بتعيين المهندس علي عبد الرحمن محمد إبراهيم، وكيلا لوزارة النفط والغاز.
كما أصدر رئيس الوزراء السوداني قرارا بتعيين الدكتور عباس الشيخ محمد صالح، وكيلا لوزارة المعادن.