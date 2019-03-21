أعلن الرئيس الكازاخستاني، نور سلطان نزارباييف، البالغ من العمر 78 عاما، الثلاثاء الماضي، في كلمة أذيعت بالتلفزيون الرسمي للبلاد، عن استقالته "دون مقدمات"، بعدما قضى نحو 3 عقود على كرسي الرئاسة، قائلا: "لقد اتخذت قرار إنهاء فترة حكمي كرئيس".

وفي أوائل عهد الرئيس الكازاخستاني نزارباييف، بدأت العلاقات "المصرية-الكازاخية" حينما تم افتتاح السفارة المصرية في كازاخستان أغسطس 1992.

وفي التقرير التالي، تستعرض "الشروق" الزيارات المتبادلة للرئيس الكازاخستاني المتنحي مع الرؤساء المصريين.

1- مسجد الظاهر بيبرس:

كانت الزيارة الرسمية الأولى للرئيس الكازاخستاني، نور سلطان نازرباييف، لمصر، في عهد الرئيس المصري السابق، محمد حسني مبارك، في الفترة من 13 إلى 16 فبراير 1993، بمثابة حدث هام في واقع العلاقات الثقافية بين البلدين، حيث أولى الجانبان اهتماما بالغا بالجوانب الإنسانية والثقافية للعلاقات "الكازاخية-المصرية"، خلال المفاوضات القائمة.

وبعد زيارته لمسجد الظاهر بيبرس ذو الأصول الكازاخية، اقترح نازارباييف أن تقدم كازاخستان الأحجار شبه الكريمة هدية لترميم هذا الأثر المعماري، الذي يعتبر تراثا مشتركا للشعبين.

2- تعزيز العلاقات الثنائية:

في عام 2007، كانت الزيارة الرسمية الثانية للرئيس الكازاخستاني لمصر، والذي استقبله الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، وتضمنت إجراء مباحثات واتفاقيات لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، فضلا عن العلاقات الثقافية.

3- منتدى اقتصادي عالمي:

في عام 2008، جاءت الزيارة الثالثة للرئيس نازارباييف لمصر؛ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط بشرم الشيخ، الذي يُعقد بالشراكة مع الحكومة المصرية تحت شعار "التعلم من المستقبل"، وتناول عددا من السيناريوهات حول مستقبل المنطقة، في أجواء تتسم بدرجة عالية من التفاعل والتعاون مع قيادات عالمية بارزة.

4- زيارة السيسي لكازاخستان:

في 26 فبراير 2016، زار الرئيس عبدالفتاح السيسي جمهورية كازاخستان، وكان في استقباله الرئيس الكازاخي نزارباييف، حيث تناول اللقاء استعراض مختلف مجالات التعاون بين البلدين.

وبحثا الرئيسان دعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين مصر وكازاخستان، وإمكانية إقامة عدد من المشاريع الزراعية المشتركة، وخاصةً في مجال الغلال.

5- زيارة لن تكمل:

في أكتوبر القادم، كان من المقرر أن يزور الرئيس نزارباييف، القاهرة؛ لعقد قمة ثنائية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن يتم افتتاح مسجد الظاهر بيبرس، الذي يجري ترميمه حاليا بتكلفة بلغت قرابة 4.5 مليون دولار.

وأكد سفير جمهورية كازاخستان في القاهرة، أرمان إساغالييف، الاهتمام الكبير للرئيس الكازاخستاني بهذه الزيارة؛ إذ إنها الزيارة الرسمية الأولى لرئيس كازاخستان بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى كازاخستان، وأيضا لأنها ستفتح مجالات جديدة تركز على التعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين.