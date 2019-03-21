روسيا: مؤتمر موسكو للأمن الدولي سيركز على مناقشة الوضع بالشرق الأوسط

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن مؤتمر موسكو للأمن الدولي المقرر عقده في الفترة من 23 إلى 25 أبريل سيركز على مناقشة الوضع في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت الوزارة- في بيان لها أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- "أن المشاركين في المؤتمر سيناقشون الوضع في الشرق الأوسط مع التركيز على إرساء الاستقرار في سوريا، وسيتم تخصيص جلسات لمناقشة قضايا حفظ السلام، وتعزيز التعاون العسكري، والأمن الإقليمي في آسيا، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية".

وأشارت الوزارة - في بيانها - إلى أن مؤتمر موسكو أصبح منتدى سنويا يضم ممثلين عن وزارات الدفاع، والمنظمات الدولية، وخبراء غير حكوميين؛ سعيا للبحث عن حلول لمعظم القضايا الملحة المتعلقة بالأمن العالمي، مضيفة أن مناقشات المؤتمر لا تتيح فقط فهما أفضل لأوضاع مختلف الدول، بل تتيح أيضا تحديد أكثر المجالات الواعدة للتعاون العسكري الدولي".

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي في الفترة من 23 إلى 25 أبريل في موسكو، وكان المؤتمر قد ضم في دورته العام الماضي 850 وفدا من 95 دولة، من بينهم 30 وزيرا للدفاع.