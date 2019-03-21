بدء الحداد الرسمي في موزمبيق على ضحايا إعصار إيداي

بدأت موزمبيق أمس الأربعاء، حالة الحداد الرسمي لمدة 3 أيام على ضحايا الإعصار القوي الذي ضرب البلاد مؤخرا وأسفر عن مصرع أكثر من 200 شخص.

وذكر راديو (صوت أمريكا) أن رئيس موزمبيق فليبي نيوسي أعلن أن عدد ضحايا الإعصار إيداي مرشح للارتفاع ليصل إلى أكثر من ألف شخص.

وأضاف الراديو أن الإعصار أدى إلى تشريد أكثر من 600 ألف شخص جنوب موزمبيق، حيث رصدت الأمم المتحدة نحو عشرين مليون دولار من صندوق الطوارئ المركزي للمتضررين من الإعصار الذي ضرب البلاد الخميس الماضي وبلغت سرعة 170 كيلومترا في الساعة.

على صعيد متصل، أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن تدعم جهود الإغاثة الرامية إلى مواجهة آثار الإعصار في دول الجنوب الأفريقي الثلاث.