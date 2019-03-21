هيومان رايتس ووتش تدعو كمبوديا للكشف عن مكان ناشط «مختفي قسرا»

دعت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، اليوم الخميس، السلطات الكمبودية إلى التحقيق والكشف عن مكان وجود ناشط مدافع عن الحق في الأرض مفقود منذ القبض عليه قبل شهرين، والذي تقول المنظمة إنه "مختفي قسرا".

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان إن جنودا كمبوديين ألقوا القبض على سوم مويون في إقليم برياه فيهير شمالي البلاد في 20 يناير، واختفى في اليوم التالي.

وكان مويون، 54 عاما، ممثلا مجتمعيا في نزاع مستمر على الأراضي بين شركة صناعية وزراعية منحتها وزارة البيئة الكمبودية امتياز أرض مساحتها 8520 هكتارا في عام 2012 وبين مئات العائلات التي تطالب بالحق في الأراضي الزراعية في المنطقة.

وبعد إلقاء القبض عليه، تم احتجازه لليلة واحدة في مقر محمية "كولين برومتب للحياة البرية". وقالت السلطات إنه هرب من الحجز في صباح اليوم التالي.

واتهمت الحكومة مويون و14 آخرين، وهم محتجزون في انتظار المحاكمة، بقطع الأشجار بشكل غير قانوني في المناطق المحمية.

وقال براد آدامز، مدير شؤون آسيا في منظمة هيومان رايتس ووتش، في بيان إن "زوجة سوم مويون لم تتلق اتصالا منه منذ القبض عليه، وأطلقت نداءات متكررة للسلطات للمساعدة في العثور على زوجها المفقود. ولدى عائلته سبب وجيه للخوف على سلامته".

وأفادت التقارير بأن الناشط تعرض قبل يوم من اختفائه للضرب والاحتجاز إلى جانب نجله على أيدي الجنود الذين كانوا يحرسون الأرض التي تم منح امتيازها للشركة.

وأعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في كمبوديا الشهر الماضي إنه يحقق في القضية.

ومن ناحيته، قال نيث فيكترا، المتحدث باسم وزارة البيئة، إن السلطات الكمبودية تبحث عن الناشط المختفي. وأضاف: "لا نعرف أين هو الآن، حيث إن أسرته لا تتعاون مع السلطات".