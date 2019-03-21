مقتل وإصابة 29 شخصا في انفجارات بالعاصمة الأفغانية

أعلن مسئولون بوزارة الصحة العامة الأفغانية، اليوم الخميس، أن 29 شخصا سقطوا ما بين قتيل وجريح جراء انفجارات وقعت في ساعة مبكرة اليوم في العاصمة كابول.

وأوضح مسئولو الوزارة -وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية- أن انفجارات اليوم أسفرت عن مقتل 6 أشخاص فضلا عن إصابة 23 آخرين، من بينهم نساء وأطفال.

وأفادت التقارير الأولية بأنه لم يتم التعرف حتى الآن على نوع المتفجرات المستخدمة في العملية، إلا أن بعض شهود العيان قالوا في وقت سابق إن 3 قذائف هاون على الأقل سقطت بالقرب من منطقة كارتا ساخي في كابول، ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن هذا الهجوم، بحسب الوكالة الأفغانية.