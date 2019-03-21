دراسة: «البريكست» غير المنظم قد يكبد ألمانيا خسائر بالدخل السنوي

كشفت دراسة حديثة أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"بريكست" يمكن أن يحد من إجمالي الدخل في ألمانيا بقيمة تصل إلى مليارات، بغض النظر عن شكل خروجها.

وأوضحت الدراسة التي أجرتها مؤسسة برتلسمان الألمانية وتم نشرها اليوم الخميس بمدينة جوترسلوه غربي ألمانيا أنه إذا حدث خروج غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون إبرام اتفاقية، فقد يواجه الألمان خسائر في الدخل تبلغ قيمتها نحو 10 مليارات يورو سنويا.

وبحسب الدراسة، فإنه من الممكن أن يمثل ذلك انخفاضا في الدخل لكل فرد –من منظور إحصائي محض- بقيمة 115 يورو تقريبا سنويا.

وأظهرت الدراسة أيضا أن ألمانيا بصفتها دولة مصدرة، ستكون ثاني أكثر دولة تأثرا من البريكست، بعد بريطانيا نفسها، وتليها فرنسا وإيطاليا.

وبحسب الدراسة، فقد تتكبد بريطانيا خسائر سنوية في الدخل بقيمة 57 مليار يورو –أي نحو 875 يورو لكل فرد- حال خروجها دون اتفاقية، وفي المقابل، قد يتكبد الفرنسيون خسائر بقيمة 8 مليارات يورو تقريبا، والإيطاليون أربعة مليارات يورو تقريبا، وفقا للدراسة.

وأكد القائمون على الدراسة أن حدوث خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد بموجب اتفاقية، يمكن أن يحد بشكل واضح من هذه الأثار السلبية.

وكان الباحثون الذين أعدوا الدراسة قاموا بتقييم التطورات التي تحدث في الدخل على أساس بيانات تجارية رسمية في سيناريوهين اثنين- أحدهما خروج باتفاقية والآخر بدون اتفاقية- وكذلك على أساس التغييرات المتوقعة في إجمالي الناتج المحلي.