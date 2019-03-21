إحصاء: الصين هي المصدر الأكبر للسلع إلى ألمانيا في 2018 للعام الرابع على التوالي

كشف المكتب الألماني الاتحادي للإحصاء، عن أن الصين كانت أكبر مصدر للسلع إلى ألمانيا خلال العام الماضي، وذلك للعام الرابع على التوالي.

ووفقا لبيانات أولية نشرها المكتب اليوم الخميس، فإن الواردات من الصين بلغت قيمتها 106.3 مليار يورو، وتجاوزت بذلك الصادرات الألمانية إلى الصين التي بلغت قيمتها 93.1 مليار يورو.

وأوضح المكتب أن أهم السلع التي تم استيرادها من الصين كانت حواسب آلية ووسائط تخزين بيانات وإلكترونيات استهلاكية بقيمة 37.8 مليار يورو، وكذلك معدات كهربائية بقيمة 13.5 مليار يورو.

يذكر أنه في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، كان يورد الصينيون لألمانيا المنسوجات بصفة خاصة. وكانت الصين في المرتبة الـ35 بين الدول الموردة لألمانيا.