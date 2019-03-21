الإبقاء على سعر الفائدة الأمريكية دون تغيير

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قرر مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية عند مستواه الذي يتراوح بين 25ر2% و5ر2% دون تغيير.

يذكر أن سعر الفائدة الرئيسية هو النسبة التي تفرضها البنوك فيما بينها على قروض الليلة الواحدة، وهو يؤثر على أسعار الفائدة لمختلف أنواع القروض.

جاء إعلان المجلس بالإبقاء على أسعار الفائدة في ختام اجتماعات لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية بالمجلس والتي استمرت يومين.

وجاء القرار متفقا مع توقعات المحللين، بعدما تعهد مجلس الاحتياط في يناير الماضي بالتحلي بـ "الصبر" بشأن تعديل السياسة النقدية.

وقال "جيروم باول" رئيس المجلس آنذاك إن لجنة السوق المفتوحة تدرس المخاطر المتغيرة التي تواجه الاقتصاد العالمي قبل الإبقاء على السياسة النقدية وتعهد بالتحلي بالصبر عند تغييرها.

كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" انتقد المجلس في وقت سابق بسبب زيادة أسعار الفائدة، ولكن رئيس المجلس قال في يناير الماضي إن المجلس يؤدي دوره لصالح الشعب الأمريكي ولا يتأثر بمواقف السياسيين.