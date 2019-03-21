الكرملين: فكرة توحيد روسيا وبيلاروسيا لإبقاء بوتين في الحكم غير مطروحة

أعلن المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسي "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن مسألة توحيد روسيا وبيلاروسيا من أجل إبقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الحكم غير مطروحة.

وقال بيسكوف، في تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية: "إن هذه الادعاءات الفارغة من الأدلة لا علاقة لها بالمناقشات التي تدور في الكرملين".. مُعقبًا على التقارير الإعلامية، التي تناولت فكرة توحيد البلدين، مما سيسمح لبوتين الذي ستنتهي ولاياته في عام 2024، بتجنب حدود الفترة الرئاسية المتفق عليها دستوريًا.

وأشار إلى أن الإدارة الروسية لديها جدول أعمال مزدحم، يولي اهتمامًا خاصًا لتنفيذ الاستراتيجية، التي أعلن عنها الرئيس الروسي في شهر مايو الماضي.. مُشددًا على أن هذه الخطة لها جدول زمني لا يتجاوز العقود القادمة، ولكن يقتصر على أشهر تقريبًا.