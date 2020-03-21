الجزائر تسجل 15 وفاة بسبب فيروس كورونا

أعلنت الجزائر، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 15 حالة وفاة؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، وارتفاع الحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 139 حالة.

وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر، جمال فورار، نقلًا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أن حالات الوفاة من بينها 8 وفيات بالبليدة، يتراوح متوسط أعمارهم 64 سنة، وكلهم مصابون بأمراض مزمنة، مشيرًا إلى أن عدد الحالات المؤكدة ارتفع الى 139 حالة منها 78 حالة بالبليدة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 11 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 287 ألف إصابة.