حالة الوفاة الأولى في فنلندا بسبب فيروس كورونا

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سجلت فنلندا اليوم السبت، أولى حالات الوفاة بسبب تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقال معهد الصحة في هلسنكي اليوم السبت إن الشخص المتوفى طاعن في السن.

وأعلن بعد ظهر اليوم في فنلندا عن وصول عدد المصابين بعدوى فيروس كوفيد – 19 إلى 531 شخصا، مشيرا إلى أن 17 مريضا منهم يجب علاجهم داخل المستشفى.

وتطبق في فنلندا حالة الطوارئ بدءا من الاثنين المقبل.

وتم إغلاق الجامعات والمدارس إلا أن رياض الأطفال ما تزال مفتوحة.

وألغت السلطات جميع الاحتفاليات الثقافية والرياضية وحظرت التجمعات التي يزيد أعضاؤها عن عشرة أشخاص.