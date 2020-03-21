أعلنت سنغافورة، اليوم السبت، تسجيل أول حالتي وفاة مرتبطتين بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنهما لرجل وامرأة كانا يعانيان من مشاكل صحية أخرى.

وأوضحت وزارة الصحة في سنغافورة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" - "إن سيدة سنغافورية عمرها 75 عاما ورجلا إندونيسيا يبلغ من العمر 64 عاما توفيا صباح اليوم".

وفي تايلاند، أعلنت السلطات، اليوم، تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية للإصابات.

وذكرت السلطات التايلاندية أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة بسبب "كوفيد-19"، فيما وصل عدد المتعافين إلى 43 شخصا عادوا إلى منازلهم، بينما لا يزال 278 آخرون في المستشفى.