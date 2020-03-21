انتصار السيسي بعيد الأم: تحية وتقدير لمن هي مركز وقلب الإنسانية في عيدها

هنأت انتصار السيسي، زوجة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جميع الأمهات المصريات، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.

وقالت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح السبت: «كل عام وكل أم بخير، كل عام وكل أم حصن أمين لأبنائها وأسرتها، فهي دائمًا رمز للعطاء، ومصدر الحنان والدفء والراحة والسلامة».

وأضافت: «تحية وتقدير واحترام لكل أم، لكل معلمة وقائدة، تحية لمنبع الحكمة والكفاح والتضحية، تحية وتقدير لمن هي مركز وقلب الإنسانية في عيدها».

وتحتفل مصر ومعظم الدول العربية، بعيد الأم، يوم 21 مارس من كل عام؛ وذلك تقديرًا واعتزازًا بالدور الذي تلعبه الأمهات.