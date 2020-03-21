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دونجا: جددت مع بيراميدز ٤ مواسم

إبراهيم سعيد
نشر فى : السبت 21 مارس 2020 - 12:38 ص | آخر تحديث : السبت 21 مارس 2020 - 12:49 ص

أعلن نبيل عماد دونجا، لاعب وسط نادي بيراميدز، تجديد تعاقده لمدة 4 مواسم مقبلة مع فريقه، مشيرًا إلى أن رحيله عن صفوف الفريق سوف يكون عن طريق التفاوض مع الإدارة.

وقال دونجا، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورت": "جددت عقدي مع بيراميدز لمدة 4 مواسم، وكل شئ في يد الإدارة خلال الفترة المقبلة".

وتطرق للحديث عن أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، قائلًا: "الشناوي واحد من أفضل الحراس في تاريخ مصر، هناك فترة، شعر بأنه يقصر في حق نفسه، هو حارس مرمى كبير واتمنى له التوفيق في الملاعب".

وأوضح: "المنافسة بينه وبين المهدي سليمان، قوية وتكون في صالح الفريق، واجتهد بشكل كبير الفترة الماضية واتوقع عودته اساسيا".

وأشار: "قصرنا مع المنتخب خلال بطولة إفريقيا، لم نستغل فرصة اللعب على أرضنا ووسط جمهورنا".

واختتم: "معسكر المنتخب في أمم إفريقيا، لم يشهد أي تجاوزات، والتوفيق لم يحالفنا خلال البطولة".


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