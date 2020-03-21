الشناوي: انتقلت لبيراميدز مقابل 55 مليون جنيه «زائد» ساسي وجروس

أعلن أحمد الشناوي، حارس مرمى نادي بيراميدز والمنتخب الوطني، عن قيمة انتقاله من نادي الزمالك إلى نادي بيراميدز، مشيرًا إلى أنه كان يحصل على أعلى راتب للاعب كرة قدم مع الأبيض قبل الرحيل.

وقال الشناوي، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورت": "انتقالي لبيراميدز، كان ما يقارب 55 مليون جنيه، بالإضافة إلى تحمل تكاليف ضم فرجاني ساسي إلى القلعة البيضاء وراتبه، بالإضافة إلى راتب جروس، مدرب الفريق، لمدة موسم ونصف".

وأوضح: "قبل رحيلي عن الزمالك كنت أغلي لاعب في مصر، المقابل المادي ليس سببا في رحيلي عن الزمالك، لكن شعرت بأنني ليس مرغوب مني داخل الأبيض".

وكشف: "تعرضت للإصابة بعد تجديد تعاقدي مع الزمالك لمدة 5 سنوات، واتحاد الكرة هو من تحمل تكاليف علاجي بعد إصابتي مع الزمالك، رغم أن الإصابة كانت مع الأبيض".

وواصل: "فترة اصابتي دفعت ادارة الزمالك للتعاقد مع عماد السيد وشعرت حينها أن غير مرغوب فيا".

وأردف: "خلال إصابتي، جاء لي عرض من نادي بيراميدز، والمقابل المادي كان كبيرًا، الشرط الجزائي قبل التجديد كان مليون ونصف يورو، وبعد التجديد تم إزالته، وكان يحق للزمالك بيعي بأي مقابل يريده".

واختتم: "لو لم أشعر براحة في الزمالك خلال فترة الإعارة الأولى عام 2012، لماذا عدت من جديد بعد عودتي للمصري وشاكت معه لمدة موسم وشهد تألقي، الزمالك نادي كبير وحققت كل البطولات معه عدا بطولة إفريقيا، وصلت للنهائي".