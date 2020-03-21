روسيا تقرر إلغاء الرسوم الجمركية على استيراد الأدوية

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ألغت وزارة المالية الروسية اليوم السبت، الرسوم الجمركية على استيراد الأدوية.

وقال وزير المالية الروسي أنطوان سيلوانوف، خلال اجتماع للحكومة: "لقد قررنا بالفعل اليوم فرض رسوم جمركية بمعدل صفر على الأدوية المستوردة".

وأضاف :" أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا خلال شهري يناير وفبراير 2020 بلغ 2.3 بالمئة"، معتبرا أن اقتصاد بلاده يتطور في إطار الاتجاهات المخطط لها مسبقا.

وأكد أن وزارته ترى أن الاقتصاد الروسي ككل يتطور في إطار الاتجاهات، التي جرى التخطيط لها مسبقا. وتابع :" خلال شهري يناير وفبراير الماضيين نما الاقتصاد بنسبة 2.3 بالمئة وجرى تنفيذ الميزانية حتى الآن وفقاً للخطة المعدة سلفا".

وأضاف وزير المالية الروسي :" أن الحكومة الروسية تولي اهتماما خاصا للأقاليم الروسية المنتجة للنفط، حيث يتم مراقبة الوضع هناك عن كثب وبدقة".

وكان رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين قد أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع عن إلغاء الرسوم الجمركية على استيراد السلع الأساسية ، بما فيها الأدوية والمواد الطبية، وذلك لمدة شهر واحد.