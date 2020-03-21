عبد العاطي: «إثيوبيا تهدر موارد شعبها في مشاريع ملهاش لازمة»

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير المورد المائية الري، إن أزمة سد النهضة بدأت منذ عام 2011 عندما تعرقل الوصول إلى اتفاق مع الجانب الأثيوبي، مشيرًا إلى أن المفاوضات استغرقت أربعة أشهر، والتي وصفها «بالمفاوضات الشرسة».

وأضاف في حوار لبرنامج «مساء «dmc، المذاع عبر فضائية « dmc»، مساء السبت، أن إثيوبيا ترفض الالتزام باتفاقية موحدة، وتستمر بالتهرب، لافتًا إلى أنهم قاموا بتعديلات في تصميمات سد النهضة، ولم يخبروا مصر بها.

وتابع أن الحكومة الإثيوبية لديها مشاكل داخلية، وإعلامها يبث أخبارًا خاطئة حول اتفاقيات سد النهضة، مشيرًا إلى أنها توعد مواطنيها بأشياء لن تستطيع تنفيذها.

وأشار وزير الري والموارد المائية إلى أن «إثيوبيا تهدر موارد شعبها في مشاريع ملهاش لازمة»، بحسب تعبيره.