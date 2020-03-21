وزير الصحة الأسبق عوض تاج الدين مستشارا لرئيس الجمهورية للصحة والوقاية

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، وذلك عقب قرار تعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.
صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.