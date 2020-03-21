 وزير الصحة الأسبق عوض تاج الدين مستشارا لرئيس الجمهورية للصحة والوقاية - بوابة الشروق
السبت 21 مارس 2020 5:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

وزير الصحة الأسبق عوض تاج الدين مستشارا لرئيس الجمهورية للصحة والوقاية


نشر فى : السبت 21 مارس 2020 - 5:24 م | آخر تحديث : السبت 21 مارس 2020 - 5:28 م

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، وذلك عقب قرار تعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك