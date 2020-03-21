الجيش اليمني يحرر أجزاء من محافظة البيضاء من قبضة الحوثيين

أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم السبت، تحرير مواقع جديدة من قبضة الحوثيين في محافظة البيضاء، وسط اليمن.

وقال العميد أحمد النقح، قائد اللواء 117 مشاه في بيان صحفي، "إن قوات الجيش الوطني مسنودين بتحالف دعم الشرعية شنوا هجمات عنيفة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة قانية شمال البيضاء".

وأكد العميد النقح، تحرير مواقع جديدة في جبهة قانية، ومنها القطور والتباب السود وغيرها "بعد أن كانت تتمركز فيها الميليشيات الحوثية".

وأشار القائد العسكري إلى أن المعارك أسفرت عن سقوط نحو 100 قتيل وجريح، فضلا عن استعادة الجيش عددا من الآليات العسكرية وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

ودعا قائد اللواء 117 مشاة كل "العقلاء إلى الحفاظ على أطفالهم لأن الميليشيات تزج بهم في معارك خاسرة ويصبحون وقودا للحرب".

ولم يصدر الحوثيون تعليقا حول هذه الخسائر حتى الآن.

وتخضع أجزاء واسعة من محافظة البيضاء لسيطرة الحوثيين منذ نهاية العام 2014، فيما تسيطر القوات الحكومية على بعض المناطق في المحافظة التي توصف بأنها قلب اليمن كونها تتوسط عدد من المحافظات.