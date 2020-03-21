اعترض جهاز الدرك الوطني الذي يتبع وزارة الدفاع الوطني في الجزائر رفقة طاقم طبي مختص مساء الجمعة، موكب زفاف.

وذكرت صحيفة " الخبر" في موقعها الالكتروني مساء اليوم الجمعة أن جهاز الدرك الوطني حول العروسين على فندق حكومي بولاية بشار جنوبي غرب البلاد، لإخضاعهما للحجر الصحي لنحو أسبوعين، للاشتباه في اصابتهما بوباء كورونا.

وأوضحت الصحيفة أن أقارب العروسين سيخضعون لفحوصات، حيث سيتم تحويل المشتبه في إصابتهم بأي أعراض إلى الحجر الصحي، فيما سيتم اخلاء سبيل الذين جاءت نتائج فحوصاتهم الأولية سلبية.

في سياق متصل، تم وضع 40 شخصا من عائلة واحدة في الحجر الصحي بمقر اقامتهم ببلدة شعبة اللحم بولاية عين تموشنت غربي الجزائر، للتأكد من سلامتهم من وباء كورونا، بعدما نظمت العائلة حفل زفاف استضافت فيه مدعوين من عدة مناطق منها ولاية البليدة الموبوءة.