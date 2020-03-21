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السعودية في المرتبة 27 عالميا و2 عربيا في مؤشر السعادة

علم السعودية
علم السعودية
(د ب أ)
نشر فى : السبت 21 مارس 2020 - 6:28 م | آخر تحديث : السبت 21 مارس 2020 - 6:28 م

تقدمت المملكة العربية السعودية إلى المرتبة 27 عالميا والثانية عربيا في تقرير مؤشر السعادة العالمي 2020، والصادر عن الأمم المتحدة، من بين 156 دولة تناولها التقرير، الذي يصدر سنويا بالتزامن مع يوم السعادة العالمي 20 مارس من كل عام، حسبما أفادت وكالة الانباء السعودية الرسمية"واس" اليوم السبت.

ويقيس التقرير مؤشرات السعادة والرفاهية وجودة الحياة، وهو التقرير الثامن منذ إطلاق المؤشر، الذي شهد تقدم المملكة إلى المرتبة 27، بعد أن كانت في المرتبة 28 في 2019 و33 في 2018.

وصنف التقرير 186 مدينة عالميا من حيث الرفاهية والسعادة، وجاءت المدينة المنورة في المرتبة 46 وجدة 59 والرياض 62 ومكة المكرمة 65.

ونقلت "واس" عن المتحدث الرسمي لبرنامج جودة الحياة مزروع بن صلاح المزروع، قوله إن حلول المملكة في المرتبة 27 يعد مؤشرا مهما على الجهود التي تبذلها المملكة لتحقيق السعادة والرفاهية المجتمعية".

وأكد المزروع أن هذا التطور في السعادة ورفاهية العيش، تزامنا مع ما تبذله الدولة اليوم لمواجهة جائحة كورونا عالميا".


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