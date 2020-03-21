برلمانيون: على الدولة فى الظروف الحالية تقديم دعم نقدى للشركات المتوسطة والصغيرة

وصف عدد من أعضاء مجلس النواب القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا بالجيدة والتى تعبر عن احترافيتها فى التعامل مع الأزمة، مطالبين الدولة بتقديم دعم نقدى للشركات المتوسطة والصغيرة.

وتوجهت النائبة منى الشبراوى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزراء النقل والاتصالات والعدل، بشأن خطة الحكومة لمواجهة فيروس كورونا فى المصالح الحكومية الجماهيرية كمحطات السكك الحديدية، ومترو الأنفاق، ومكاتب البريد، والشهر العقارى، والأحوال المدنية.

وقالت الشبراوى، فى طلبها أمس، إن فيروس كورونا أزمة عالمية، لها أبعاد خطيرة اقتصاديًا، وفى منتهى الخطورة على صحة الإنسان، تستوجب من الإعلام أن يكون داعمًا بقوة فى معركة وحرب تهدد حياة المواطنين.

ووصفت تعامل الحكومة مع الأزمة بالاحترافى، وحيث تعاملت بأساليب حديثة وشفافية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات استباقية تصاعدية وفقًا لمتغيرات الأوضاع، بدءًا بإعادة المصريين العالقين فى الدول الموبوءة، وقرارها بتقليل الموظفين فى المصالح الحكومية.

وشددت على ضروى الاهتمام بالمرافق الحكومية التى تكتظ يوميًا بالمواطنين، كمحطات السكك الحديدية، ومترو الأنفاق، ومكاتب البريد والشهر العقارى والأحوال المدنية، والتى بطبيعتها تتطلب إجراءات أكثر احترازية حفاظًا على صحة المواطنين.

وقال وكيل لجنة الشئون الاقتصادية فى مجلس النواب، أشرف العربى، إن الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة، تستهدف منع انتشار فيروس كورونا ودعم المواطنين فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها العالم أجمع، إذ إنه لا دولة فى العالم تخلو من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف لـ«الشروق»، أن الحل فى التعامل مع الفيروس يتطلب تقليل التجمعات، وتنفيذ تعليمات الدولة، واتخاذ جميع التدابير الصحية للحفاظ على أرواحنا.

وأشار إلى أن الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة هى إجراءات سليمة من الناحية الاقتصادية 100%، إذ إن قصة الوباء لها تداعيات اقتصادية على مصر، لأن حجم النشاط الاقتصادى ينكمش، معلنا عن اتجاه الحكومة لتأجيل بعض القرارات الاقتصادية هامة، فى ظل احتمال استمرار الوباء.

ودعا العربى الدولة لضرورة البحث عن طريقة لمحاولة مساعدة الفئات التى يتطلب عملهم التواجد فى المكتب، حفاظا على حياتهم، مطالبا بالتدخل لمساعدة أصحاب الأعمال، من خلال تقديم منح مالية لمساعدة أصحاب الدخول البسيطة وقت توقف العمل أو صعوبته؛ للحفاظ على مستوياته دخلهم حتى تنقشع الغمة.

وأوضح أنه فى حال استمرار أزمة انتشار الفيروس أكثر من شهرين سيدخل السوق فى حالة كساد، وحينها سيكون ارتداد وتعافى الاقتصاد بطىء، ما يؤثر على الاقتصاد والدولة، مشيرا إلى أن الحل سيكمن وقتها فى تقديم الحكومة دعما نقديا للشركات الصغيرة والمتوسطة، واعفائها من فواتير الكهرباء والخدمات الأخرى، للحفاظ على مستويات نمو تصل إلى 7%.

وأشاد العربى بقرار الإعلان عن توفير شهادة ادخار بفائدة 15% من بنكى الأهلى ومصر، وهو ما سيوفر للمواطنين سيولة نقدية.

وطالب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب محمد فرج عامر، الحكومة بمواجهة السوق السوداء، فيما يتعلق بتوفير مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد(كوفيد 19)، حسب بيان صحفى.

ودعا عامر إلى إحكام الرقابة على الصيدليات، وجميع المنشآت التى تتولى بيع هذه المنتجات، بأسعار فيها متاجرة ورغبة فى تحقيق ثراء فاحش على حساب مصلحة المصريين بسحبها لبيعها فى السوق السوداء بعد أن تشح هذه المنتجات داخل الصيدليات.

وأكد النائب محمد المسعود عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن غالبية القرارات التى اتخذتها حكومة مصطفى مدبولى، وتستهدف دعم الاقتصاد المصرى، وقطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس «كورونا المستجد»؛ كانت ضمن اقتراحات وتوصيات لمجلس النواب برئاسة على عبدالعال رئيس البرلمان.