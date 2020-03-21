البرازيل تطالب بتأجيل أولمبياد طوكيو بسبب كورونا

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طالبت اللجنة الأولمبية البرازيلية اليوم، السبت، بتأجيل أولمبياد طوكيو المقررة هذا العام واقترحت إقامتها في الموعد ذاته في 2021.

ويكافح الرياضيون للحفاظ على حالتهم البدنية والمشاركة في التصفيات قبل إقامة البطولة في الفترة من 24 يوليو تموز وحتى التاسع من أغسطس آب وسط انتشار فيروس كورونا.

وقال باولو واندرلي رئيس اللجنة الأولمبية البرازيلية ”كلاعب جودوكا ومدرب سابق أعلم أن حلم كل رياضي هو الذهاب إلى الأولمبياد في أفضل حالة ممكنة.

”من الواضح حاليا أن إقامة الأولمبياد هذا العام سيعيق هذا الحلم من إمكانية تحقيقه“.

وشددت اللجنة البرازيلية على ثقتها في اللجنة الأولمبية الدولية لكنها قالت إن التأجيل هو الحل الأمثل.

وأضاف واندرلي في بيان اللجنة البرازيلية في موقعها في الرسمي في الإنترنت ”اللجنة الأولمبية الدولية مرت بمشاكل كبيرة من قبل بإلغاء الأولمبياد في 1916 و1940 و1944 بسبب الحربين العالميتين الأولى والثانية بالإضافة إلى المقاطعة في أولمبياد موسكو 1980 ثم لوس أنجليس 1984.

”إنهم يعلمون كيفية تجاوز هذه الصعوبات وأن تكون الشعلة الأولمبية أقوى من أي وقت مضى“.

واستضافت البرازيل الأولمبياد الصيفية الماضية في ريو دي جانيرو في 2016.

وحققت البرازيل أفضل نتائج لها في الأولمبياد على الإطلاق باحتلال المركز 13 في الترتيب العام برصيد سبع ذهبيات وست ميداليات فضية ومثلها برونزية.

وفي وقت سابق يوم السبت طالب الاتحاد الأمريكي لألعاب القوى بتأجيل الأولمبياد لينضم إلى طلب الاتحاد الأمريكي للسباحة.

وشدد منظمو أولمبياد طوكيو مرارا وتكرارا على أن البطولة ستقام في موعدها لكن الانتشار السريع للفيروس أدى إلى توقف الحياة الرياضية حول العالم.