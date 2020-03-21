شركات برازيلية تغلق متاجرها بسبب انتشار كورونا

بدأت الشركات البرازيلية تشعر بتأثير وباء كورونا المستجد في أكبر دول أمريكا اللاتينية، التي لديها نظام صحي متخلف، للتعامل مع العدوى. وسجلت البلاد 904 حالات إصابة مؤكدة و 11 حالة وفاة حتى أمس الجمعة.

واتخذت الشركات الكبرى في البرازيل إجراءات، مثل سلسلة متاجر التجزئة "ماريزا لوجاس" للملابس التي أعلنت إغلاق جميع متاجرها في البرازيل اعتبارا من 22 مارس. وكان لدى الشركة 354 متجرا في نهاية عام 2019، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت.

وأعلنت شركة (بي كيه برازيو أوبيراساو إي إيفالوريا آ ريستاورانتشيس)، التي تدير حوالي 900 منفذ بيع، إن مطاعم بيرجر كينج و بابايز في البرازيل ستتلقى الطلبات فحسب في حال استلامها من المتجر أو توصيلها للمنازل فقط ابتداء من 23 مارس.