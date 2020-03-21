إغلاق شاطئ بوندي في سيدني بعد تجاهل التباعد الاجتماعي

أمرت السلطات الأسترالية بإغلاق شاطئ بوندي في سيدني -اليوم السبت- بعدما تجاهل آلاف المصطافين متطلبات التباعد الاجتماعي والحفاظ على مسافة بين مرتادي الشاطئ.

وأمرت حكومة ولاية "نيو ساوث ويلز" بإبعاد مرتادي شاطئ بوندي عن الشاطئ بعدما انتشرت صور ازدحام الشاطئ بالآلاف.

وحذر وزير الشرطة في نيو ساوث ويلز ديفيد اليوت الشواطئ الآخرى من الإغلاق إذا لم يتم الالتزام بنصيحة التباعد الاجتماعي بسبب فيروس كورونا.

وقال اليوت: "نحن لا نفعل ذلك لأننا شرطة المرح، ولكن إذا كان المواطنون لا يلتزمون بمتطلبات التباعد الاجتماعي، فعلينا أن نتدخل".

وأضاف: "نحتاج أن نكون آمنين.. ما رأيناه في شاطئ بوندي يتنافى تماما مع ما يجب القيام به لمكافحة هذا الفيروس".

وبموجب مرسوم التباعد الاجتماعي الذي أصدرته الحكومة الأسترالية، يسمح فقط لـ500 شخص كحد أقصى التجمع في الأماكن المفتوحة و100 شخص في الأماكن المغلقة، مثل دور السينما، مع الحفاظ على مسافة 5ر1 متر بين كل شخصين.

وزادت الحكومة يوم أمس الجمعة المسافة المسموح بها بين كل شخصين من 5ر1 متر إلى 4 أمتار.