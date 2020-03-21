فرنسا: 6172 حالة إصابة بفيروس كورونا في المستشفيات

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أعلنت فرنسا اليوم السبت، أن 6172 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد تعالج حاليا بالمستشفيات الفرنسية.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج نقلا عن وزارة الصحة الفرنسية اليوم أن هناك 1525 حالة، من بين هذه الإصابات، في وضع خطير أو حرج، وتعالج بأقسام الرعاية الفائقة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم "كوفيد - 19" بلغ حتى الآن 14459 حالة وأنه تم تسجيل 562 حالة وفاة حتى الآن .

وأضافت الوزارة أن نصف الأشخاص الذين يجري علاجهم فى أقسام الرعاية الفائقة تقل أعمارهم عن 60 عاما.