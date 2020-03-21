«خماسي القرن الأفريقي» يطلق مبادرة لجذب استثمارات تقدر بـ15 مليار دولار

أطلقت بلدان القرن الأفريقي الخمسة مبادرة لصياغة تعاون اقتصادي أكثر قوة وترابطاً استناداً إلى ما تحقق من تحسن في المناخ السياسي الذي يسود في المنطقة الإقليمية.

وأشهرت المبادرة وحصلت على موافقة رسمية أثناء انعقاد الاجتماعات السنوية المشتركة للبنك وصندوق النقد الدوليين التي عقدت اليوم في واشنطن. وبموجب المبادرة، التي نوقشت في دائرة مستديرة أثناء تلك الاجتماعات الدولية، وافقت دول القرن الأفريقي على المشروعات والبرامج ذات الأولوية التي تشكل ركيزة يجري تطويرها بواسطة الدول بدعم من بنك التنمية الأفريقي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

ومن المقرر أن يتوج الإجراء الخماسي من بلدان القرن الأفريقي بمنتدى تمويلي يعقد خلال العام الجاري للسعي إلى جذب مستثمرين قادرين على إدراك الأولويات التي أقرتها الدول الخمس التي حققت خلال العقد الماضي بعض أعلى معدلات النمو الاقتصادي على مستوى القارة الأفريقية.

وتعليقاً على المبادرة، قال نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي لشؤون التنمية الإقليمية والتكامل وإدارة الأعمال، خالد شريف، الذي شارك في اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين، " في ضوء إطلالته على البحر الأحمر وبحر العربي والمحيط الهندي وخليج عدن، يحظى موقع القرن الأفريقي الجيواستراتيجي، بأهمية إقليمية ودولية جوهرية، وهو ما يمكن تسخيره لتعزيز التكامل والصمود ولخلق عصر جديد من الازدهار، بما يمكن الدول من حصد أرباح مشتركة مهمة من مبادرات السلام الراهنة".

وقد وضع خماسي القرن الأفريقي (جيبوتي والصومال وإريتريا وكينيا وإثيوبيا) أربع أولويات قيد التركيز والاهتمام: أولاً، تحسين تشابك البنية التحتية الإقليمية، وثانياً، تشجيع التكامل التجاري والاقتصادي، وثالثاً، بناء القدرة على التكيف، وأخيراً، تعزيز تنمية رأس المال البشري ، وتتطلب تلك المقترحات تمويلات تصل إلى حوالي 15 مليار دولار.

وأظهرت دول القرن الأفريقي الخمس مستويات نمو لافتة خلال الأعوام القليلة الماضية، وحقق أغلبها معدلات نمو فاقت متوسط نمو القارة بأكملها خلال عام 2018 الذي قدر نمو ناتجها المحلي الإجمالي العام الماضي بنحو 5ر3 في المائة. ففي إثيوبيا بلغ معدل النمو الاقتصادي 4ر7 في المائة، وفي كينيا 9ر5 في المائة، وفي جيبوتي 6ر5 في المائة، وكانت الصومال الاستثناء الوحيد الذي انخفض نمو ناتجها المحلي الإجمالي عن متوسط نمو القارة مسجلاً 9ر2 في المائة.

ويتوقع مراقبون أن تحقق منطقة القرن الأفريقي مزيداً من النمو في ضوء الدفعة القوية التي حصلت عليها المنطقة في أعقاب توقيع اتفاق السلام بين إريتريا وإثيوبيا في عام 2018، وهو الأمر الذي ساهم فعلياً في زيادة التبادل التجاري عبر الحدود وهو ما يمكن أن يتطور إلى تكامل اقتصادي، (على حد تعبيرهم).