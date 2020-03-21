المغرب: وقف حركة نقل المسافرين بالحافلات بين المدن اعتبارا من الثلاثاء للحد من تفشي كورونا

وجه وزير الداخلية المغربى عبد الوافي لفتيت المسئولين الاداريين والتنفيذيين فى كافة الأقاليم، من أجل تطبيق قرار توقيف حافلات نقل المسافرين بين المدن ابتداء من الساعة الأولى من صباح يوم الثلاثاء المقبل، في إطار الإجراءات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وطالب وزير الداخلية المغربي، بأن يدخل قرار توقيف الحافلات، ابتداء من منتصف ليلة الاثنين-الثلاثاء 24 مارس 2020.مشددا على ضرورة عدم بيع أي تذكرة للمسافرين بعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ.

ويأتي تشديد الإجراءات لمحاصرة تفشي فيروس "كورونا" في البلاد، خصوصا بعد ارتفاع وتيرة تسجيل حالات إصابة مؤكدة، إذ بلغت 86 حالة.