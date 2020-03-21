هاميلتون نجم فورمولا-1 يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

قال النجم البريطاني لويس هاميلتون حامل لقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 اليوم السبت إنه يخضع للعزل الصحي الذاتي ولم تظهر عليه أي أعراض للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بعد أن كان متواجدا مع شخصين أعلن مؤخرا إصابتهما بفيروس كورونا.

وكان هاميلتون متواجدا في إحدى الفعاليات بالعاصمة البريطانية لندن في أوائل مارس الجاري والتقطت صور له مع الممثل إدريس إلبا الذي تبين إصابته بالعدوى، كما تبين إصابة صوفي ترودو زوجة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، التي كانت متواجدة أيضا بالفعالية.

وقال هاميلتون المتوج بلقب بطولة العالم لفورمولا-1 ست مرات، عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، أود إخباركم بأنني على ما يرام.

وأضاف :"أثيرت شائعات حول حالتي الصحية، بعد أن كنت متواجدا في فعالية كان من ضمن الحضور فيها شخصان تبين إصابتهما فيما بعد بفيروس كورونا. لم تظهر علي أي أعراض والآن مر 17 يوما على لقائي مع صوفي وإدريس."

وأضاف "تحدثت مع طبيبي وتحققت جيدا مما إذا كنت بحاجة إلى الخضوع للفحص ولكن الحقيقة أن هناك عددا محدودا من الاختبارات المتاحة وهناك من يحتاجونها أكثر مني، خاصة وأنه لم تظهر علي أي أعراض على الإطلاق."

وقال هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، إنه يخضع نفسه للعزل الذاتي منذ إلغاء سباق الجائزة الكبرى الأسترالي الذي كان مقررا يوم الأحد الماضي في افتتاح بطولة العالم هذا الموسم، وذلك عقب الإعلان عن إصابة عضو بفريق مكلارين.

وحتى الآن، ألغيت أول سبعة سباقات في بطولة العالم لفورمولا-1، ومن المأمول أن تنطلق بطولة العالم عبر سباق أذربيجان المقرر في السابع من يونيو.

وبات هاميلتون قريبا من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة الألماني مايكل شوماخر، والمتمثل في التتويج بلقب بطولة العالم سبع مرات.